Il “14° Premio Fiori di Loto – La Lughese Eccellente 2024” è stato assegnato alla dott.ssa Elisa Bucchi.

Elisa Bucchi, dopo la maturità classica al liceo Trisi-Graziani di Lugo e la laurea con lode in Medicina e Chirurgia all’Università di Bologna, si è specializzata in Radiodiagnostica a Ferrara. Dal 2006 lavora presso l’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna e, dal 2010, si occupa di Radiologia senologica presso il Centro di prevenzione oncologica, dirigendo attualmente l’unità operativa di Senologia di Lugo e Faenza. Partecipa a convegni di alto livello, pubblica studi scientifici ed è impegnata con l’Associazione Donne Protette e il comitato scientifico della Lilt provinciale.

“La dottoressa Bucchi si distingue per competenza diagnostica e attenzione umana verso le pazienti, mostrando particolare sensibilità in situazioni delicate. Ha promosso lo sviluppo tecnologico, il lavoro di gruppo e la formazione dei colleghi, dimostrando che l’integrazione multi-professionale è essenziale per la prevenzione e la diagnosi precoce.”

La decisione, proposta dal consiglio di presidenza del Circolo Acli Lugo e approvata all’unanimità, è stata confermata da una commissione presieduta dal presidente Raffaele Clò, dalla sindaca Elena Zannoni, e da altre figure autorevoli, tra cui Bruna Marini, premiata lo scorso anno.