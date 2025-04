La lista Ravenna al centro a sostegno di Maurizio Miserocchi si presenta. “Nata dalla piscina Gambi”

È scesa in campo a sorpresa la lista civica Ravenna al Centro a sostegno del candidato sindaco Maurizio Miserocchi. La lista è nata dal malcontento delle associazioni natatorie dopo che le attività della nuova piscina comunale – in via di costruzione – sono state appaltate a una società di Reggio Emilia. Una lista apartitica che non ha velleità di esprimere il sindaco ma vuole aprire un dialogo con la prossima amministrazione per ottenere quanto meno la co-gestione delle attività natatorie. Tra gli altri temi di Ravenna al Centro c’è l’ambiente, lo sport, la viabilità e l’agricoltura