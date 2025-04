La lista civica La Pigna si presenta

Presentata ieri la lista della Pigna a sostegno della candidata sindaca Veronica Verlicchi in vista delle elezioni comunali del 25-26 maggio. Il capolista è Gabriele Zoli del comitato cittadino di San Pietro in Vincoli. 32 i nomi tra centro cittadino, con i già presentati Annamaria Bava e Ramiro Recine, forese e lidi. In lista anche Stefano Recine, storico pallavolista e dirigente sportivo.

Anna Barbieri, Marianna Battesimo, Annamaria Bava, Fabrizio Bazzani, Ygor Berardi, Chiara Bertaccini, Stefano Briccolani, Saula Casadei, Marisa Casagrande, Davide Corelli, Giovanni De Rose, Gigliola Fellini, Mario Gabbrici, Luana Gentili, Oretta Ghetti, Terzino Giorgini, Giuliano Lelli Mami, Dario Mariotti, Flavio Mingozzi, Monica Grandi, Maurizio Pacilio, Giampiero Ridolfi, Ramiro Recine, Stefano Recine, Cristina Rosatti, Andrea Rossi, Bartolomeo Schioppa, Sergio Silvestrini, Emily Tassinari, Lorenzo Torre, Bianca Tramontani, Gabriele Zoli.