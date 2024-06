A causa dell’allerta non ancora rientrata del Sistema di Allertamento Nazionale per la previsione di possibili fenomeni franosi, indotti da piogge lungo l’infrastruttura ferroviaria, Rete Ferrovie Italiane comunica che la circolazione ferroviaria nella tratta Faenza – Marradi rimane sospesa. Come da procedura concordata con le imprese di trasporto e le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna, previste corse con bus con possibile aumento dei tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale

La riattivazione del servizio è prevista ad allerta rientrata e dopo i controlli all’infrastruttura da parte dei tecnici di RFI.

Il sistema di Allertamento Nazionale è stato elaborato in collaborazione con il CNR IRPI, uno dei più importanti centri di competenza del Dipartimento della Protezione Civile, e permette di sospendere preventivamente la circolazione ferroviaria evitando potenziali stop dei treni in linea