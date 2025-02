Nella mattinata di lunedì 24 febbraio, si è svolta la cerimonia di ringraziamento per la donazione di due cuffie refrigeranti da parte di Lilt Ravenna a favore del reparto di Oncologia dell’ospedale Umberto I di Lugo.

Alla cerimonia di ringraziamento e consegna erano presenti la Direzione medica di presidio, la Direzione infermieristica di presidio, il dott. Claudio Dazzi, responsabile del reparto di Oncologia di Lugo, la dr.ssa Ornella Peppi, nuova presidente della Lilt di Ravenna, la famiglia Ancarani, una rappresentanza della scuola elementare S. Giuseppe di Lugo e una rappresentanza delle parrucchiere di Confartigianato benessere e la sindaca di Lugo Elena Zannoni.

Questa donazione è stata fortemente voluta dal consiglio di LILT, che ha terminato il suo mandato nel dicembre scorso. Il fatto che la cerimonia di consegna avvenga all’inizio del mandato del nuovo consiglio è un’ulteriore conferma della continuità di intendimenti e di azione tra i due organi dirigenti.

«Il dispositivo Paxman – spiega il dott. Claudio Dazzi – utilizza un’unità refrigerante a cui è collegato un casco in silicone, al cui interno scorre un liquido che mantiene la temperatura costante a -4 C; la cuffia viene applicata secondo una tempistica che dipende dal trattamento somministrato. Esistono diverse misure di cuffia a seconda delle dimensioni del capo del paziente, dato che per un corretto raffreddamento del cuoio capelluto deve aderire perfettamente. Dal 2018 ad oggi ne hanno beneficiato più di 390 pazienti e oltre il 60% non ha avuto necessità di dover acquisire una parrucca».

Le due cuffie, del valore di 3.600 euro, rappresentano un intervento di prevenzione terziaria particolarmente importante perché utili a prevenire la caduta dei capelli durante la chemioterapia.

Un aiuto significato è stato dato dalla collaborazione tra alcune classi della scuola elementare del S. Giuseppe di Lugo e le parrucchiere della Confartigianato benessere che, con ilProgetto Gentilezza, hanno realizzato addobbi e biglietti di auguri natalizi incassando ben 900 euro, donati alla LILT per l’acquisto delle cuffie refrigeranti.

Analogamente Alex Ancarani e la sua famiglia, titolari del ristorante internazionale e cocktail bar “Giardino” di Lugo, hanno donato per la stessa finalità 400 euro raccolti durante la cena “A tavola per la vita” organizzata martedì 4 febbraio insieme alla LILT, in occasione della giornata internazionale per la lotta contro il cancro.

«La gentilezza aiuta tutti, chi la fa e chi la riceve, e credo che voi stiate già comprendendo l’importanza del dare una mano agli altri – ha dettoElena Zannoni, presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, rivolgendosi alla platea dei bambini presenti alla donazione delle cuffie per il reparto di Oncologia, i quali hanno contribuito alla raccolta fondi tramite lavoretti natalizi -. Soffermarsi sulla caduta dei capelli e quindi sull’estetica della persona, quando si affrontano problemi come quelli oncologici, può sembrare un aspetto secondario, ma non è così. Sentirsi bene con sé stesse è fondamentale soprattutto nei momenti più difficili. Questa donazione della Lilt è quindi importantissima, così come lo è stato l’evento di domenica scorsa “Una piega per lo Ior”. Il fatto che queste iniziative siano così numerose racconta la nostra come una comunità nella quale le associazioni di volontariato, quelle di categoria, le scuole, i privati e gli esercenti hanno sempre un pensiero rivolto a chi è più in difficoltà e a come aiutarlo. E ad affiancare la ricerca medica c’è appunto tutto ciò che dà sollievo e contribuisce al benessere di chi è malato. Un impegno per il quale ciascuno può fare la sua parte».