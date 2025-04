L’arrivo a Ravnena della Life Support, la nave di Emergency con a bordo 82 persone salvate durante l’attraversata del Mediterraneo, è previsto attualmente per martedì pomeriggio. Le condizioni meteo e del mare dei prossimi giorni potrebbero però variare il programma allestito dalle autorità per l’accoglienza dei profughi, i controlli sanitari e di polizia.

I migranti a bordo dell’imbarcazione provengono dal Sudan, dall’Eritrea, dall’Etiopia, dal Ghana, dalla Nigeria e dal Togo.

Lo sbarco è previsto a Marina di Ravenna, alla banchina di Fabbrica Vecchia, in via della Foca Monica.

Sono 27 i minori a bordo. “Le principali problematiche di salute che abbiamo riscontrato a seguito del salvataggio sono state nausea, vertigini e vomito dovute al mal di mare anche perché la barca in distress era in acqua già da più di quattordici ore – dichiara Martina Ferrero, medical team leader della Life Support di EMERGENCY –. Attualmente le persone sono provate dal viaggio ma in condizioni stabili. Vi è a bordo anche una donna incinta al sesto mese, è stata visitata dal team medico e le sue condizioni sono stabili.”