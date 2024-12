Continuano da mesi le segnalazione dei residenti al confine fra Faenza e Forlì. Lungo quei terreni, vicino a diverse case, passa il Montone. Da maggio 2023, i residenti della zona attorno a via Argine Montone segnalano un continuo accatastamento naturale della legna portata dalla corrente del corso d’acqua fino a valle. La segnalazione è arrivata al Comune di Faenza, alla Provincia di Ravenna, alla Regione Emilia-Romagna. Al momento, però, lavori per la rimozione non sono ancora stati eseguiti e nel frattempo il materiale vegetale continua ad accumularsi a poca distanza dal ponte dell’autostrada.

Stanchi di aspettare, i residenti hanno ora iniziato ad inviare le segnalazioni agli organi di stampa.