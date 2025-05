Il “Milan Club Faenza Carlo Sangiorgi” chiude l’attività stagionale accogliendo in città Roberto Donadoni, grande campione, protagonista rossonero e non solo.

Venerdì 6 giugno (dalle ore 19) al Circolo Tennis Faenza sarà ospite il talentuoso centrocampista, da molti esperti considerato una delle migliori ali nella storia del calcio.

Nato a Cisano Bergamasco il 9 settembre 1963 e cresciuto nel vivaio dell’Atalanta con cui vinse il campionato di serie B, Roberto Donadoni fu il secondo acquisto di Silvio Berlusconi che lo accolse dicendo “Sarà lui ad accendere le luci a San Siro”. Una definizione tanto più gradita a Roberto, simpatizzante del Milan fin da bambino e cresciuto nel mito di Gianni Rivera.

Con il Milan, Donadoni ha conquistato 18 trofei: tre Coppe Campioni/Champions League, altrettante Supercoppe Europee, due Coppe Intercontinentali, sei Campionati italiani, quattro Supercoppe Italiane.

Centrocampista completo, veloce, intelligente, dotato di tecnica, stile, fantasia, ottimo dribbling e controllo di palla, visione di gioco, “Roby” aveva grande capacità di crossare che lo rendeva un efficace uomo assist, più che realizzatore, nonostante un tiro preciso dalla distanza. E’ stato un perno fondamentale del Milan degli Immortali con mister Arrigo Sacchi e del Milan degli Invicibili, con Fabio Capello conquistando l’ultimo titolo rossonero con Alberto Zaccheroni.

Ha giocato complessivamente 390 partite ufficiali (23 gol all’attivo) con il Milan, militando nel club rossonero per 12 stagioni, dal 1986-87 al 1995-96 e poi dal 1997-98 al 1998-99, dopo una breve parentesi negli Stati Uniti ai Metrostars di New York, esperienza all’estero come quella con l’Al-Ittihad con cui vinse il campionato saudita e chiuse la carriera agonistica nel 2000.

Un punto di forza del Milan, ma anche della Nazionale Italiana con cui arrivò terzo nel 1990 e secondo nel 1994 ai Campionati Mondiali, totalizzando in azzurro 63 presenze e 5 gol.

Intrapresa la carriera di allenatore, ha guidato diverse squadre di club, iniziando dal Lecco, poi Livorno, Genoa, Cagliari, Parma (con cui conquistò l’Europa League poi vanificato dal fallimento della società), Bologna. E’ stato commissario tecnico della Nazionale italiana, conducendo la squadra azzurra agli Europei 2008 dove fu eliminata ai calci di rigore dalla Spagna poi campione.

Oggi ottimo giocatore di golf, Donadoni si metterà alla prova sul green del Golf Club Le Cicogne.

La leggenda rossonera Donadoni un vero signore dello sport, è il personaggio scelto dal Milan Club Faenza, per concludere la terza stagione dalla ricostituzione nel 2022 con l’intitolazione a Carlo Sangiorgi, pioniere del tifo rossonero in città, che lo aveva fondato nel 1984.

Anni intensi di attività per il sodalizio presieduto da Giuseppe Sangiorgi, seguendo una linea di continuità con il padre Carlo, che portò grandissimi campioni.

L’evento con Roberto Donadoni è infatti il settimo di una serie d’eccezione che in tre anni ha portato in città gli allenatori Arrigo Sacchi e Alberto Zaccheroni, i giocatori Sebastiano Rossi e Massimo Agostini, Alberico Evani, Nelson Dida e Filippo Galli: una soltanto delle tante iniziative del Milan Club Faenza affiliato all’Associazione Italiana Milan Club (A.I.M.C.).

Per iscrizioni all’iniziativa, che comprende una cena, occorre telefonare o inviare messaggio al numero 353 3781751 oppure scrivere all’indirizzo e-mail milanclubfaenza8422@gmail.com