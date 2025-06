La leggenda rossonera Roberto Donadoni al Milan Club di Faenza

Più di 150 sportivi hanno accolto il talentuoso ex centrocampista Roberto Donadoni al Circolo Tennis. Grande talento e fantasia, tecnica sopraffina, ma anche grinta e caparbietà. Sono state queste le qualità e il segno distintivo di Roberto Donadoni. Da molti considerato una delle migliori ali nella storia del calcio, il campione lombardo è stato l’ospite di prestigio del “Milan Club Faenza Carlo Sangiorgi” a chiusura dell’attività stagionale e dei festeggiamenti per i 40 anni dalla fondazione. Nella giornata faentina di venerdì 6 giugno, Donadoni, ottimo giocatore di golf, si è messo alla prova sul green del Golf Club Le Cicogne in una partita con il presidente Franco Ginestretti e altri soci, salutato anche dall’ex campione della bici e commentatore tv Davide Cassani, a cui ha raccontato di aver praticato anche il ciclismo in gioventù. Ha poi raggiunto il Circolo Tennis per incontrare i supporter rossoneri guidati da Giuseppe Sangiorgi, numero uno del Milan Club Faenza. La serata, a cui hanno partecipato il vicesindaco Andrea Fabbri e Nicola Cavina allenatore del Faenza Calcio, è stata piacevole e viva. Con grande disponibilità, Donadoni ha risposto a tantissime domande, firmato autografi e scattato foto con i tifosi, confermandosi persona di grande signorilità, eleganza e valori. Il campione orobico, dopo gli inizi all’Atalanta, ha giocato 390 partite ufficiali (23 gol all’attivo) in 12 stagioni, cucendosi addosso la maglia rossonera. Con il Milan, ha conquistato 18 trofei nazionali e internazionali.