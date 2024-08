La Lega contro la raccolta differenziata porta a porta: “I cittadini sono stanchi e la sporcizia aumenta. Il fallimento del sistema di raccolta porta a porta nella città di Faenza è conclamato e preoccupa come le giunte emiliane abbiano confermato il loro errore, mentre la giunta Isola è dispersa nel non decidere, nel non prendere posizioni e nel non ammettere le proprie colpe e responsabilità”. La critica è della segretaria e consigliera comunale Roberta Conti che chiede un ritorno al sistema di raccolta precedente l’introduzione dei bidoncini

“La Lega, nei mesi, ha protestato, ha raccolto migliaia di firme e segnalazioni e denuncia ancora una volta l’incapacità della giunta faentina”.

“Se questa amministrazione locale fosse seria e corretta nei confronti dei cittadini ammetterebbe i propri errori. Nel fare è normale sbagliare. Nel non decidere si fanno solo danni – continua Conti – Faenza sta diventando un letamaio a cielo aperto e non si può imputare le responsabilità solo a cittadini maleducati. Bisogna intervenire e rivedere il piano di raccolta dei rifiuti. Subito. Il fallimento è sotto gli occhi di tutti” conclude Roberta Conti.