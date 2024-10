La segretaria e consigliera comunale della Lega a Faenza, Roberta Conti, ha inoltrato, in queste ore, richiesta formale all’amministrazione comunale per convocare una seduta di commissione speciale per la gestione dei servizi pubblici di Hera.

In particolare la Lega chiede:

“Se sono stati effettuati interventi di pulizia delle fognature in questo periodo;

se sì, in quali zone specifiche del territorio faentino sono stati effettuati tali interventi;

in caso contrario quando, dove e se sono programmati interventi di manutenzione e di ripristino del sistema fognario”.

“Considerata l’importanza di tale argomento si ritiene che tale commissione speciale sia assolutamente urgente anche per comunicare per tempo ai cittadini gli interventi in quanto, anche in queste ore, segnaliamo preoccupazioni generalizzate per la nuova perturbazione.

Gli interventi, specie se urgenti, devono essere pianificati immediatamente o almeno nel giro di 12/24 ore. Esiste un numero verde, ma poi Hera deve fare!” afferma Roberta Conti.

“In più riprese abbiamo segnalato necessità di manutenzione ed interventi urgenti di Hera per la manutenzione e il ripristino del sistema fognario – aggiunge Roberta Conti – confido, considerando che anche gli altri consiglieri di minoranza sono d’accordo con tale sollecitazione di ottenere risposte a breve e la convocazione della commissione come richiesto. Sarà nostra cura – conclude la segretaria – come sempre, rendere partecipi e comunicare con i cittadini le scelte che verranno fatte e, come Lega non molleremo nemmeno sulla già tanto denunciata fallimentare situazione della raccolta porta a porta dei rifiuti.”