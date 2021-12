La Lega chiede di realizzare la nuova Casa della Salute a Palazzo delle Esposizioni | VIDEO

La nuova Casa della Salute venga costruita a Palazzo delle Esposizioni. A chiederlo è la Lega che boccia la soluzione Fiera ipotizzata in questi mesi da Comune di Faenza e Ausl Romagna. Fra i progetti presi in considerazione dai due enti, Palazzo delle Esposizione era considerata una delle soluzioni più ideali, ma, ad oggi, sembra essere una scelta ormai bocciata per diversi motivi, non ultima la questione economica. A disposizione per la nuova casa della salute sarà una cifra variabile fra i 2 milioni di euro e 1 milione e 200 mila euro. Saranno i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e non basteranno per il recupero dell’immobile in centro storico. Per questo motivo la Lega chiede di non limitarsi unicamente alle finanze del PNRR