La Guardia Costiera Ausiliaria – VIII Regione Emilia Romagnaha incontrato ieri il dott. Francesco Benevolo, Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Ravenna, presso la sede dell’Autorità Portuale.

Il presidente della Guardia Costiera Ausiliaria di Ravenna, Maurizio Gentilini, accompagnato dal consigliere Gianluca Piraccini, ha illustrato le principali attività e la missione dell’associazione, con particolare attenzione all’impegno come organizzazione di volontariato all’interno del Coordinamento Provinciale di Protezione Civile. L’associazione opera infatti a supporto delle autorità competenti in caso di emergenze, mettendo a disposizione competenze ed esperienze per la sicurezza del territorio e della comunità.

“È stato un incontro proficuo che ci ha permesso di condividere obiettivi comuni in materia di sicurezza e protezione civile. Il dialogo con l’Autorità Portuale rappresenta un passo significativo per rafforzare il coordinamento tra le realtà che operano sul territorio”, ha dichiarato il presidente Gentilini.