Con profondo dolore, la Guardia Costiera Ausiliaria di Ravenna piange la perdita di Fosca Maurizzi, socia preziosa e appassionata che ha dedicato l’ultima parte della sua vita al volontariato e alla causa della nostra associazione, prestando servizio attivo con grande dedizione.

Laureata in lingue, insegnante, giornalista pubblicista e collaboratrice di numerose testate, Fosca è stata per noi una figura fondamentale, ricoprendo con l’impegno che l’ha sempre contraddistinta anche il ruolo di addetta stampa e responsabile della comunicazione. La sua passione per la scrittura, unita al suo impegno nel promuovere la cultura del volontariato, ha rappresentato una risorsa insostituibile per la nostra realtà, contribuendo a far conoscere e apprezzare il nostro operato sul territorio.

Nonostante le difficoltà imposte dalla malattia, che ha minato la sua resistenza, Fosca ha continuato con dedizione e spirito instancabile a collaborare fino all’ultimo, mettendo a disposizione la sua esperienza, la sua passione e la sua energia. A lei, per tutto ciò che ha dato, saremo per sempre grati.

Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla figlia Lucrezia, a Gianfranco e ai suoi cari. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, ma il suo ricordo e l’impegno che ha messo in ogni cosa continueranno a vivere nei nostri cuori.

Il Presidente

Guardia Costiera Ausiliaria – VIII Regione Emilia-Romagna ODV

Maurizio Gentilini