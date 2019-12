Lo spettacolo della Boxe va in scena a Ravenna venerdì 6 dicembre dalle ore 20.30 presso il Palazzo delle Arti e dello Sport “Pala de Andrè” in viale Europa. Match di cartello tra i pugili professionisti categoria Super Welter Nicola Quarneti e William Gomes Vargas. Per il secondo anno consecutivo l’Associazione pugilistica “Ravenna Boxe” guidata dal Maestro, ex Campione Europeo, Alberto Servidei organizza un evento sportivo che cerca di riportare la Boxe al centro dell’attenzione del pubblico ravennate . Dalle ore 20.30 si accendo le luci sul ring del Pala de Andrè per una riunione mista composta da quattro incontri giovanili categoria school girl e junior, sei incontri categoria Elite di cui due di prima serie senza il casco e a seguire Il match clou della serata, l’incontro tra due professionisti categoria Super Welter, Quarneti Nicola della società Boxe Lugo e Gomes Vargas William Andres della società Perugia Fight. Molti gli atleti di casa presenti negli incontri in programma. Nella categoria Juiniores maschile i giovani Serafini Filippo e Tosti Vincenzo, tra le donne Ricci Marta mentre gli Elite maschili saranno rappresentati da Campanella Gaetano, Tafa Deniam, Piancastelli Marco, Lo Giudice Stefano e Bombardi Marco. Torna la Boxe nel tempio dello sport ravennate dopo dodici anni di attesa quando il fondatore della Società giallorossa di pugilato, Alberto Servidei, conquistò il titolo di Campione Europeo dei pesi piuma sul ring di casa. Apertura Palazzo dello sport ore 20.00, inizio incontri ore 21.00 biglietto intero € 8,00, ridotto € 6,00.