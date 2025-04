Il movimento paralimpico italiano continua la sua crescita in Italia, non solo come golf giocato, ma anche come presenza nei board europei. La golfista paralimpica faentina Alessandra Donati, già vincitrice dell’Open d’Italia per Disabili 2023 categoria stableford, e premiata al G4D Open 2024 a Woburn (UK) come Best Woman cat. Standing 1, ricoprirà la carica di Tournament Director per EDGA (European Disabled Golf Association), l’organizzazione che promuove il golf per disabili (oramai definito G4D, cioè golf for disabled) a livello internazionale, che si interfaccia con The R&A, The International Golf Federation (IGF), DP World Tour, Ladies European Tour ed EGA. Sono 36 le federazioni nazionali con le quali EDGA ha stretto una partnership, non solo in Europa (naturalmente anche con la Federazione Italiana Golf), ma anche Oceania, Africa e Sud America.

“Sono molto fiera di questo nuovo incarico, con molte responsabilità, ma anche ricco di nuove opportunità. Il golf mi ha aiutato moltissimo a superare le difficoltà della mia disabilità, posso veramente dire che mi ha in un certo senso guarito. Ormai sono dodici anni che gioco le competizioni a livello internazionale, e credo sia arrivato il momento di, in un certo senso, restituire e condividere le bellissime esperienze che ho vissuto. Grazie a Tony Bennett, Presidente EDGA, e a Manon Eggermont, Chief Tournament Director EDGA, per la fiducia che mi hanno accordato.”

Alessandra Donati fa parte della Squadra Agonistica Paralimpica del Royal Park I Roveri di Fiano (Torino), assieme a Gregorio Guglielminetti. Il campo ‘di casa’ è il Golf Club Le Fonti di Castel San Pietro Terme (Bo).

“Continuerò comunque a giocare i tornei del Tour europeo EDGA – naturalmente escludendo quelli che dirigerò. Sono fiera di essere parte del Royal Park I Roveri, il primo circolo in Italia ad avere una squadra agonistica paralimpica ed una squadra agonistica Special Olympics. Qui l’inclusione si respira quotidianamente, è davvero la normalità – anche se non amo questo termine. Ringrazio la mia maestra Camilla Mortigliengo dell’Edoardo Molinari Golf Academy, che davvero mi ha fatto crescere moltissimo. Grazie anche al maestro Giovanni Dassù del Golf Club Le Fonti, con il quale abbiamo iniziato un lungo lavoro da alcuni anni, senza il quale non sarei certo arrivata a questo punto. Infine, grazie allo staff ed ai soci del Golf Club Le Fonti di Castel San Pietro Terme, che mi hanno sempre sostenuto dall’inizio.”

Quali saranno i tuoi prossimi appuntamenti?

“Come giocatrice il G4D Open a Woburn: solo quattro italiani sono stati ammessi, sarà la mia terza partecipazione e sono felicissima di aver fatto il tris. Successivamente ci sarà l’Open d’Italia al Conero.

Come Tournament Director invece sarò al Golf Margara di Fubine (Al) a giugno per la prima Senior Cup EDGA Tour in Italia. A settembre sarò invece al Golf Torino per la Giovanni Nasi International, una delle competizioni più partecipate ed amate dell’EDGA Tour. Spero di riuscire a dare il massimo e – soprattutto – di divertirmi!”