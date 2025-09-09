Si tratta di risorse che vengono stanziate quest’anno e che vanno a coprire le spese sostenute nel 2024 da chi manifesta particolari difficoltà nel recarsi sul luogo di lavoro con mezzi propri o di trasporto pubblico.

Beneficiari della misura possono essere anche parenti o affini di terzo grado, colleghi e associazioni di volontariato che supportano la persona con difficoltà nei suoi spostamenti quotidiani per andare e tornare dal lavoro.

Le risorse disponibili quest’anno ammontano a 58,762,59 euro. Ogni beneficiario può rendicontare un tetto massimo di spesa pari a 3mila euro annui, che saranno erogati quale rimborso diretto per le spese ammissibili effettivamente sostenute nel ‘24 e debitamente documentate.

In proposito, sarà emanato un apposito avviso pubblico che stabilirà i termini di presentazione delle richieste e al quale sarà data ampia diffusione tramite i siti del Comune di Ravenna, Cervia e Russi.

“Anche quest’anno – ha osservato il sindaco Alessandro Barattoni – il Comune si impegna a fare la propria parte per favorire un’integrazione che sia il più efficace possibile, perché riteniamo che a tutti debbano essere concesse le stesse possibilità. Abbiamo appurato che tutte le richieste pervenute negli anni scorsi sono state soddisfatte e ci auguriamo che questo avvenga anche per i nuovi stanziamenti. Riteniamo che questa misura possa essere di sollievo sia per chi si trova a fronteggiare difficoltà quotidiane, sia per chi si prende cura degli altri”.