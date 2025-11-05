La giunta approva i primi interventi per riqualificare le strade al porto e nella zona industriale

Non si placano le segnalazioni e le polemiche per le condizioni delle strade al porto e alla zona industriale di Ravenna, all’interno dell’area che ha come vertici il cimitero, la centrale termoelettrica Teodora e la rotonda degli spedizionieri, con l’imbocco alla Romea. Grandi buche, avvallamenti e sconnessioni rendono ogni giorno il tragitto un percorso ad ostacoli per le auto, ma anche per i camion che servono le diverse aziende. Mezzi costretti a fermarsi o a procedere zigzagando per evitare gravi danni. La situazione più critica riguarda via Canale Magni e via Baiona. In via Baiona i camion avrebbero a disposizione la controstrada a servizio dei terminal, ma ormai è diventata impercorribile.