Al via tre intense giornate dedicate alla Vetrina della giovane danza d’autore, fulcro del festival Ammutinamenti che dal 7 settembre si tiene a Ravenna per la sua XXI edizione. I protagonisti dei prossimi incontri sono selezionati dai più importanti operatori della danza nazionale che fanno parte del network Anticorpi XL, la rete che dal 2007 ha come focus principale la giovane danza d’autore italiana e che attualmente coinvolge 37 operatori di 15 regioni.