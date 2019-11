La Giornata contro la violenza sulle donne del 25 novembre: gli appuntamenti di domenica e lunedì

Ricorre lunedì 25 novembre la Giornata internazionale dedicata all’eliminazione della violenza alle donne: nell’occasione Ravenna ha proposto un mese intero di appuntamenti, sul filo conduttore del “Coraggio e della determinazione delle donne, prendere posizione in contrasto con la passività che ci circonda” in corso dall’8 novembre al 9 dicembre, fra arte, cinema, teatro, musica, libri e laboratori, in luoghi diffusi, anche decentrati, sia istituzionali sia informali, della città e del forese.

Domenica 24 novembre al mattino nella Casa Circondariale di Ravenna, Performance itinerante Parole in transito. Per dire no alla violenza sulle donne. Alle 11 in piazza Del Popolo, alle 17.30 nel centro commerciale Esp; in collaborazione con Linea Rosa e a cura di Lions Club Dante Alighieri, 8 Marzo Donne di Porto Fuori, Asja Lacis.

Lunedì 25 novembre alle 21 all’Almagià, in via dell’ Almagià 50, lo Spettacolo musicale “Prenditi la vita che vuoi” a cura degli allievi di Officina della Musica. Brani eseguiti in band, set acustico, piano e voce, chitarra e voce; a cura di Linea Rosa e Allievi di Officina della Musica.