Nella giornata di oggi venerdì 28 ottobre, la Gioielleria Sangiorgi di Sangiorgi Dino e C. Snc di Corso Garibaldi 16/B a Faenza, iscritta al n° 42 dell’Albo Comunale delle Botteghe e dei Mercati storici del Comune di Faenza con determina del Comune di Faenza in data 10 agosto 2022, con titolo ad esporre il relativo marchio distintivo di “Bottega Storica dell’Emilia-Romagna”, ha ricevuto la visita del sindaco di Faenza per la cerimonia di affissione della targa.

L’attività di orologeria e gioielleria all’insegna di Gioielleria Sangiorgi, ubicata nel Centro Storico di Faenza in Corso Garibaldi n. 16/B, è stata avviata dal Sig. Dino Sangiorgi (Classe 1942), che aveva appreso l’antica arte dell’orologiaio nel laboratorio del Sig. Corradini Enrico, il 26/04/1963.

Rilevando l’attività del suo maestro, oramai prossimo alla pensione, il Sig. Sangiorgi ha avviato la propria attività imprenditoriale.

All’epoca l’attività principale era quella di laboratorio artigianale di riparazione di orologi da polso e da taschino e orologi da parete.

Successivamente decide di ampliare gli orizzonti integrando l’attività di riparazione anche con la vendita di orologi.

Dal 1967, dopo il matrimonio con la Sig.ra Velia Giacometti, il Sig. Sangiorgi è stato sempre affiancato dalla moglie nella gestione dell’attività e grazie alla preziosa presenza della moglie è riuscito a creare una “forza lavoro” fondamentale per vivere meglio la felice realtà economica degli anni ’70 e ’80.

Decidono infatti di implementare l’attività aggiungendo la vendita articoli di gioielleria ottenendo dal Comune di Faenza il rilascio della licenza n. 418 in data 12/01/1973.

Nel 1994, il figlio Stefano incomincia il suo percorso di formazione all’interno dell’attività di famiglia, imparando un affascinante mestiere composto da un curioso mix di artigianato antico e moda contemporanea.

Apprende così l’arte della riparazione di orologi ma anche l’esperienza nell’ambito degli oggetti preziosi.

Gli anni seguenti rappresentano terreno di crescita e sviluppo dell’attività oltre che di ampliamento dei locali.

Alla fine del 2007 il Sig. Sangiorgi conferisce la propria ditta individuale in una società in nome collettivo in cui moglie e figlio sono soci ad ogni effetto: GIOIELLERIA SANGIORGI DI SANGIORGI DINO E C. SNC.

La gestione familiare prosegue ancora oggi nel medesimo negozio del 1963 che ha mantenuto le caratteristiche originarie anche dopo l’ampliamento della zona vendita avvenuto nel 1996.

Vengono ancora utilizzati la stessa bilancia e lo stesso tornio che il Sig. Sangiorgi aveva acquistato nel 1963 e ancora oggi l’attività di riparazione orologi costituisce vanto per l’azienda che vede arrivare Clienti anche da altri Comuni del circondario per affidare alle mani della Famiglia Sangiorgi la riparazione e la manutenzione dei propri orologi di pregio, da collezione, ecc. ecc.

Gioielleria Sangiorgi tratta marchi di pregio, tra cui Seiko, Breil e Casio per l’orologeria, Bertani e Donna Oro per la gioielleria, Acca Argenterie, Brosway e Stroili per la bigiotteria di pregio.

La bottega, oltre ad orologi e gioielli, offre anche una vasta gamma articoli da regalo per ricorrenze (Battesimi, Comunioni, anniversari) e complementi di arredo in metalli preziosi.

Stefano, orgoglioso padre di due gemelli (Marco e Riccardo di 10 anni), spera che i figli vorranno in futuro entrare nell’azienda di famiglia e proseguire nella gestione che, il 26 aprile 22, ha festeggiato ben 58 anni di attività.

La consegna della targa Bottega Storica alla famiglia Sangiorgi è stata effettuata nella giornata di oggi venerdì 28 ottobre, dal Sindaco di Faenza, Dott. Massimo Isola, dal Presidente Confcommercio Dott. Paolo Caroli e dal Direttore Dott. Francesco Carugati.