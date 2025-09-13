La gestione della scuola “Sarti” e della scuola “Minardi” passa a La Corelli e RM Servizi

La scuola di Musica “Giuseppe Sarti” e la scuola di disegno “Tommaso Minardi” hanno aperto le iscrizioni per il nuovo anno accademico. Sarà il primo anno della nuova gestione. Terminata la concessione a favore della scuola “Angelo Pescarini”, il Comune di Faenza ha indetto una gara vinta dalle cooperative La Corelli e RM Servizi. La Corelli, nota per l’attività concertistica e per i percorsi all’interno delle scuole, gestisce già la scuola di musica di Castel Bolognese. RM Servizi, invece, produce e organizza eventi musicali e gestisce le scuole musicali di Bertinoro e Forlimpopoli.