“La generosità è contagiosa”: al Mic Elisa Bortoluzzi Dubach parla di mecenatismo

Buone pratiche di mecenatismo contemporaneo e buone pratiche per migliorare i rapporti con i mecenati. Al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza conferenza di Elisa Bortoluzzi Dubach dal titolo “Filantropia e generosità: alla scoperta della figura di Emilio Bortoluzzi, uomo, medico, poeta”. Partendo dalla figura di suo padre, medico, collezionista e mecenate nel mondo della musica, Elisa Bortoluzzi Dubach, docente universitaria in Italia e in Svizzera ha illustrato il mondo dei mecenati contemporanei.