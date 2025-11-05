La trasmissione Il Gelato Perfetto torna su Food Network (Canale 33) con la seconda stagione, guidata dal maestro gelatiere e ambasciatore dell’artigianalità italiana, Vetulio Bondi.

Questa nuova edizione è un vero e proprio viaggio che celebra la maestria del gelato artigianale e, soprattutto, la promozione del territorio italiano:” Ogni puntata è costruita come un racconto che unisce cultura, architettura e gusto, trasformando la sfida gastronomica in un veicolo di valorizzazione locale”.

Il viaggio tra i sapori d’eccellenza approda in Romagna: saranno Faenza e Forlì le città protagoniste della terza puntata, in onda venerdì 7 novembre dalle ore 22:00 su Food Network. Per Faenza sarà protagonista la gelateria Peace & Cream di Piazza Martiri della Libertà.

Nel corso dell’episodio, due talentuosi gelatieri locali si sfideranno per creare un gusto inedito, profondamente ispirato ai sapori e alle tradizioni romagnole. La telecamera non si concentrerà solo sul bancone da lavoro, ma esalterà anche la bellezza del territorio: dalle architetture storiche ai paesaggi tipici, il programma offre un’autentica cartolina visiva di Faenza e Forlì, valorizzandole come destinazioni di eccellenza.

La sfida romagnola vedrà l’utilizzo di prodotti autentici del territorio, dallo squacquerone al passito – l’“oro di Romagna” – trasformati in originali creazioni che fondono innovazione e tradizione. Il vincitore non sarà solo un maestro del gelato, ma un interprete capace di celebrare l’identità gastronomica e culturale di questa terra.

La Serie e la Produzione

Il viaggio de Il Gelato Perfetto 2 (4 puntate totali) è partito da Roma (31 ottobre) ed è proseguito in Toscana con Arezzo, prima della tappa romagnola; la conclusione sarà con la sfida a Brescia.

La serie è prodotta da Addictive Ideas, scritta da Nicola Montese e diretta da Fabio Villoresi, e sarà disponibile gratuitamente on demand su Discovery+ dopo la messa in onda.