È andata in onda nella giornata di venerdì la sfida romagnola per il miglior gelato alla trasmissione Il Gelato Perfetto, condotta da Vitulio Bondi, maestro gelatiere fiorentino e ambasciatore dell’artigianalità italiana. Il programma di Food Network ha messo di fronte la gelateria Gelatomania di Luca Lombardi, a Forlì, in via Ravegnana, e la gelateria Peace & Cream di Ilenia e Alessandro Zoli, a Faenza, in piazza Martiri della Libertà.

A vincere la competizione è stata la faentina Peace & Cream. Entrambe le gelaterie artigianali hanno presentato un gusto speciale. Sono stati poi i passanti, a Faenza, a giudicare il gusto migliore. Ovviamente, agli assaggiatori non è stato reso noto il nome delle gelaterie in competizione. La puntata, la quarta della seconda stagione, è stata tra l’altro registrata durante i giorni di Made in Italy, quando il centro di Faenza era animato da moltissimi residenti e da altrettanti turisti.

Gelatomania ha presentato il gusto L’oro di Romagna, una crema con uvetta, scroccadenti e caratterizzata da un passito di Albana.

Peace & Cream invece ha puntato su Squa, un gelato realizzato con squacquerone e fichi caramellati.

Entrambi i gelati sono stati apprezzati dallo stesso Vitulio Bondi. Il maestro gelatiere ha definito Squa un gusto delicato con una “bella croccantezza del fico caramellato e dei semi. Ovviamente, lo squacquerone, essendo un formaggio che ricorda molto il latte, con questa percentuale di grassi, perde un po’ il sapore. Dà forza, però, questo connubio fra il fico caramellato e lo squacquerone. Bello, avvolgente. Avrebbe bisogno forse di un po’ più di personalità, però la cremosità c’è, il sapore c’è, un giusto bilanciamento degli zuccheri. Un buon gelato”.

Con la vittoria a Il Gelato Perfetto, Peace & Cream ha quindi ottenuto una fornitura di pistacchio di Bronte, una varietà di pistacchio molto ricercata a Denominazione di origine protetta e presidio Slow Food.

Per coloro che avessero mancato l’appuntamento in onda su Food Network, l’episodio è visibile in streaming sul sito del canale televisivo.