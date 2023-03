Si sono iscritti in 325, tra ginnaste e ginnasti, alla gara provinciale di ginnastica artistica delle società affiliate ai comitati Csi di Ravenna, Faenza e Ferrara, svoltasi nella palestra di Voltana. Relativamente a questa manifestazione si tratta del nuovo record di adesioni, stimolato dal fatto che per le atlete più esperte questa gara rappresentava un test di verifica in vista della gara regionale.

Sei le categorie in lizza, a cominciare dai Pulcini, con 36 piccolissimi atleti delle classi 2017, 2018 e 2019, e ben 20 le fasce d’età nelle quali tali categorie sono state suddivise.

La gara provinciale è stata l’occasione per salutare il ritorno all’attività agonistica della Free Time Ravenna e il debutto della Polisportiva Glorie, bagnato con la conquista di un bronzo. Accanto a loro, i sodalizi abituali di queste prove, dal Club Atletico Faenza alla Gym Academy, le due società che hanno portato a casa più podi (rispettivamente 22 e 19), dal Lotta Club Modigliana all’Equilibrium Argenta fino a Edera Ravenna e Ginnastica Voltana. Tra le curiosità la presenza per la sezione agonistica maschile di una giuria tutta al maschile, formata da Stefano Savoia, Matteo Cortesi ed Emiliano Santandrea.