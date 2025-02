La Fp Cgil della provincia di Ravenn organizza un corso in preparazione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 11 posti appartenenti all’area professionale degli Istruttori, profilo professionale istruttore servizi di supporto e servizi primari, da assegnare alle sedi della Camera di commercio di Ravenna Ferrara (Ravenna, Ferrara, Cento, Comacchio, Faenza, Lugo), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno. Le lezioni si svolgeranno online e sono gratuite per gli iscritti alla Cgil. Il primo incontro si terrà lunedì 3 marzo dalle 18 alle 20.

Per informazioni e iscrizioni, è possibile scrivere a lisa.dradi@er.cgil.it oppure telefonare al 349 9300864.