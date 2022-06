La Faenza Futura Basket under 13 femminile ha conquistato il titolo di Campione Regionale di categoria per la stagione sportiva 2021/2022.

Venerdì 3 giugno nella cornice straboccante di tifo del PalaBubani di Faenza è andato in scena l’atto conclusivo di una stagione che era partita ad inizio novembre con 10 formazioni ai nastri di partenza. Le ragazze manfrede dovevano difendere il +3 acquisito nella gara d’andata in casa della Bsl San Lazzaro avversario di rango con un florido settore giovanile, il che rende ancor più merito all’impresa delle ragazze faentine.

La tensione si taglia a fette, ma la compagine di casa parte concentrata e tramortisce le felsinee fin dalle prime battute con una difesa arcigna che frutta tanti recuperi difensivi trasformati in facili punti in contropiede. La differenza nel punteggio è già importante all’intervallo lungo che le biancoazzurre chiudono in vantaggio per 32 a 12.

Al ritorno in campo le ospiti provano l’ultimo sforzo per provare a riaprire la partita, ma le padrone di casa non hanno nessuna intenzione di mollare le redini del match e mantengono un vantaggio cospicuo anche fino all’ultimo mini intervallo.

L’ultimo quarto così, serve solo a fissare il 51-28 finale e a preparare la festa che si scatena in campo e sugli spalti al suono della sirena finale.

A centro campo vengono premiate prima le ragazze bolognesi, che si sono ben comportate in tutta la stagione perdendo solo gli scontri diretti con le manfrede, poi le vincitrici possono finalmente alzare la coppa consegnata dal delegato FIP Ravenna Alvaro Casadio.

A consegnare le medaglie di campioni regionali a ragazze e staff una madrina d’eccezione: Federica Franceschelli capitano dell’E-Work Faenza che milita in serie A1 nella speranza che le neo campionesse possano ripeterne il cammino fra qualche anno.

Si chiude quindi una stagione trionfale per la Faenza Futura Basket frutto di 18 successi su altrettante partite, un crescendo Rossiniano frutto di intensi allenamenti svolti durante tutto l’anno che hanno fatto crescere la tecnica individuale ed l‘affiatamento di squadra.

Questa la rosa della Faenza Futura Basket Under 13 femminile: Alpi Giorgia, Baccarini Ottavia, Balducci Silvia, Casta Sofia, Ceroni Laura, Dall’Alpi Arianna, Donati Lucia, Floris Margherita, Grossi Cinzia, Guerrini Fatoumata, Licari Aurora, Merendi Maria Giulia, Merlini Paladini Baldini Alessia e Valtancoli Agata. Allenatori: Floris Mario e Maranini Marica. Dirigente accompagantore: Rivola Andrea.