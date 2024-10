La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna ha deliberato lo stanziamento di ulteriori diecimila euro a favore della raccolta fondi promossa dal Comune di Faenza per alleviare il danno delle famiglie faentine che, nella notte tra il 18 e il 19 settembre scorsi, per la terza volta in soli 16 mesi hanno dovuto affrontare nelle proprie case e nelle proprie aziende il dramma dell’alluvione.

Il Comune di Faenza, vista la criticità del momento, ha deciso di mettere a disposizione risorse economiche a fondo perduto per le famiglie più volte alluvionate: facendo appello agli enti, ai cittadini ed alle aziende del territorio per finanziare questa iniziativa. La risposta della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, presieduta da Ernesto Giuseppe Alfieri e diretta da Giancarlo Bagnariol, è stata immediata e va ad aggiungersi ai finanziamenti già erogati in questo anno e mezzo di continue emergenze a favore di famiglie e imprese alluvionate ed alla distribuzione dei proventi del prestito obbligazionario lanciato dalla Cassa per complessivi 283 mila euro e di altri 415 mila euro dell’Associazione Regionale delle Fondazioni dell’Emilia Romagna, stanziati alle famiglie attraverso la Croce Rossa di Ravenna