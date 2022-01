La FIPAV ha prorogato la sospensione di tutti i campionati fino al 6 febbraio, tranne quelli di serie A.

Nelle prossime settimane quindi non scenderanno in campo le squadre della Pallavolo Faenza militanti in serie B2 femminile, in serie C femminile e in serie D maschile.

Le gare da recuperare per la Fenix salgono così a cinque e salvo novità ritornerà a giocare domenica 13 febbraio al PalaBubani contro l’Olimpia Teodora Ravenna (inizio ore 17).