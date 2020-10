La Fiom smentisce la FlmUniti Cub Romagna: “In Marcegaglia una sola settimana di cassa integrazione”

Un’unica settimana di cassa integrazione alla Marcegaglia. La Fiom Cgil risponde al sindacato metalmeccanici della Confederazione Unitaria di Base che la scorsa settimana aveva sollevato il caso di una presunta cassa integrazione sottoscritta dai principali sindacati fino a dicembre con lo stabilimento ravennate. È la Cgil a smentire la notizia, sottolineando come invece si sia trovato un accordo con la direzione per permettere ai lavoratori di maturare i giorni necessari per ferie, permessi, tredicesima e quattordicesima nonostante il calo di fatturato