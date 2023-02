Una finestra sul mistero si aprirà il 𝟭𝟬, 𝟭𝟭, 𝟭𝟮 𝗳𝗲𝗯𝗯𝗿𝗮𝗶𝗼 𝗼𝗿𝗲 𝟮𝟭.𝟬𝟬 al Teatro dei Filodrammatici L. A. Mazzoni – V.le Stradone 7 Faenza: 𝙇’𝙊𝙨𝙥𝙞𝙩𝙚 𝙞𝙣𝙖𝙩𝙩𝙚𝙨𝙤 di 𝗔𝗴𝗮𝘁𝗵𝗮 𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗲, adattata da Daniele Tassinari e Matteo Piraccini, per la regia di Daniele Tassinari.

Opera basata sulla suspense, tra personaggi e situazioni concatenati tra loro in un vero e proprio gioco di scatole cinesi, dove niente è come sembra, in uno sviluppo diabolico capace di mantenere gli spettatori nel dubbio del sospetto fino all’ultimo minuto… per un finale tutto da scoprire.

Prenotazioni telefoniche e informazioni:

Chiamare il lunedì e mercoledì dalle 20 alle 21 il 𝟯𝟳𝟳 𝟯𝟲𝟮𝟲𝟭𝟭𝟬 o scrivere allo stesso numero via WhatsApp tutti i giorni indicando data, numero biglietti e un nominativo. Attendere messaggio di conferma.

Biglietto Unico € 8.00

È sempre possibile presentarsi senza prenotazione.

Tutte le informazioni sulla pagina Facebook “Filodrammatica Berton”, su Instagram Filodrammatica_berton, e sul sito internet della compagnia