Nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 giugno si terrà, in piazza Dora Markus a Marina di Ravenna, la Fiera dell’Elettronica di Consumo organizzata dalla società Karacalla con il supporto della pro loco di Marina di Ravenna. L’evento si svolgerà al coperto in una tensostruttura con ingresso gratuito per tutti i visitatori.

La Fiera dell’Elettronica di Consumo si configura come una mostra/mercato rivolta a tutti gli appassionati, hobbisti, collezionisti e utilizzatori del settore. Sarà possibile trovare una vasta gamma di articoli tra cui computer, accessori per auto, strumenti di misura, stampanti, toner, memorie USB, DVD vergini, lampade LED, videocamere per interni ed esterni, pannelli fotovoltaici, software e altre tipologie di elettronica di consumo. L’evento vedrà la partecipazione dei migliori espositori del mercato, offrendo così una pluralità di prodotti e soluzioni innovative.

“Quella delle fiere in piazza – dice il presidente della Pro Loco Marino Moroni – è una nuova strada che stiamo portando avanti, con la speranza che sia ben accolta da residenti e visitatori. Abbiamo una struttura montata in piazza e dopo questo appuntamento ce ne saranno altri”.