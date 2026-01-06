La Fiamma delle Olimpiadi di Milano-Cortina arriva a Faenza

La fiamma olimpica di Milano-Cortina è arrivata a Faenza in un paesaggio imbiancato dall’abbondante nevicata. 15 i tedofori che hanno portato la torcia attraverso la città, fra di loro anche 2 faentini. Tante le persone a lato della strada ad attendere il passaggio. Ad accogliere la fiamma, al Ponte delle Grazie, simbolo della città alluvionata, il sindaco Massimo Isola e la giunta. In Piazza del Popolo la contestazione annunciata, con la richiesta di escludere Israele dalle olimpiadi, dopo il genocidio a Gaza.