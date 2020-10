La festa di Halloween per i bambini all’Almagià si sposta online: già tanti i partecipanti

La festa di Halloween all’Almagià per i bambini va in streaming su Zoom. Nel pomeriggio di sabato si sarebbe dovuta tenere all’Almagià il Baby Halloween, la festa dedicata ai più piccoli inserita all’interno della 32^ edizione di “Le arti della Marionetta” organizzata da Teatro del Drago/Famiglia d’Arte Monticelli. In programma un pomeriggio fra storie, laboratori, installazioni e il ricordo di Gianni Rodari. Purtroppo l’ultimo decreto del governo ha reso impossibile lo spettacolo dal vivo, ma l’appuntamento si terrà ugualmente, come già avvenuto nel periodo del primo lockdown. I partecipanti la mattina potranno così ritirare uno speciale kit, con merenda, per assistere da casa all’evento.