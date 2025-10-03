Sabato 4 ottobre, nel cuore di Ravenna, Piazza San Francesco si animerà con la Festa del Volontariato 2025, organizzata dalla Consulta del Volontariato con il patrocinio del Comune di Ravenna.

Una giornata dedicata a celebrare chi ogni giorno dona tempo, energia e passione agli altri, spesso senza clamore, ma con un impatto straordinario sulla comunità. Anche quest’anno, nonostante le difficoltà organizzative, la Consulta ha voluto confermare l’evento, convinta del valore sociale e umano di questo momento di incontro.

La piazza sarà animata dai gazebo delle associazioni, che presenteranno alla cittadinanza le loro attività e iniziative. La musica dal vivo sarà protagonista con gruppi di giovani artisti rock, sotto la direzione dell’Officina della Musica Aps. Momenti di emozione saranno dedicati alla premiazione della Cittadina e del Cittadino Solidale, segnalati dal mondo del volontariato per il loro impegno verso gli altri, e ai giovani volontari Under 25, per valorizzare entusiasmo e passione delle nuove generazioni.

Sarà inoltre presente l’Associazione Malva, da anni impegnata nel supporto alla comunità ucraina locale. Nel 2022 la Consulta del Volontariato di Ravenna ha avviato una raccolta fondi destinata a sostenere i progetti per l’accoglienza delle persone ucraine in fuga dalla guerra, promuovendo attività come i CRE estivi, lo sport e altre iniziative per bambine, bambini e ragazzi. Attualmente, la Consulta ha individuato direttamente nell’Associazione Malva un interlocutore affidabile per continuare a utilizzare questi fondi a favore di chi ha bisogno di supporto concreto. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno contribuito con le loro donazioni, rendendo possibile questo sostegno prezioso.

La Festa del Volontariato è dunque un’occasione speciale per stare insieme, conoscere chi lavora nel sociale e celebrare la solidarietà che rende Ravenna una città più accogliente e viva.