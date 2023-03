Domenica 12 marzo torna a Casola Valsenio la Festa del Tartufo Primaverile, una ghiotta occasione per scoprire i segreti di una varietà di tartufo, il Marzuolo o Bianchetto, che stupisce per il suo gusto delicato, la sua estrema duttilità in cucina e il suo prezzo decisamente più abbordabile rispetto al suo più illustre collega, il bianco pregiato o “Tuber Magnatum”.

Il tartufo Marzuolo matura alla fine dell’inverno e dà il benvenuto alla primavera. Il territorio di Casola Valsenio ne è particolarmente ricco e ogni anno numerosissimi tartufai partono alla ricerca del prezioso tubero, accompagnati naturalmente dal loro inseparabile cane e armati di paletto o “vanghetto”.

Dal 2014, anno della sua prima edizione, la Pro Loco di Casola Valsenio ha deciso di dedicare una giornata alla celebrazione e alla promozione di questa specialità del territorio.

Oltre al famoso stand gastronomico – aperto dalle 11.30 – in cui viene proposto un ricco menù a base di tartufo, la festa è arricchita da un mercato di prodotti tradizionali e da una ricca esposizione, con possibilità di acquisto, di tartufo. Nel corso della giornata anche spettacoli, dimostrazioni, mostre e intrattenimenti per bambini.

Il programma completo della Festa del Tartufo Primaverile è consultabile nei canali ufficiali del Comune e della Pro Loco di Casola Valsenio.