La festa dei bambini de La BCC

Doppio appuntamento a Faenza con la festa per i bambini organizzata da LA BCC ravennate forlivese e imolese. Nella filiale centrale di Piazza della Libertà, “In ufficio con mamma e papà”, i dipendenti del credito cooperativo hanno portato i figli per far conoscere gli uffici e il luogo di lavoro arricchito per l’occasione da laboratori artistici. In Piazza del Popolo, invece, la festa per tutta la città, con giochi in legno, gonfiabili, pompieropoli, laboratori di lettura e spettacoli per famiglie. L’evento è stato replicato anche a Lugo, Forlimpopoli e Imola