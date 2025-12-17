Tra sport e solidarietà è l’ultimo evento del 2025 per il Panathlon Club Faenza, con la serata, davvero speciale, la “Festa degli Auguri”. L’appuntamento per la conviviale che prevede il tradizionale scambio di auguri è per giovedì 18 dicembre (alle ore 20,15) al ristorante di “Casa Novella” in via Biancanigo 1630 a Castel Bolognese.

E’ un incontro particolare perché oltre all’aspetto sportivo di bilancio delle attività del 2025 del Panathlon Club Faenza, si toccherà l’aspetto sociale con la cena di solidarietà che per il quarto anno consecutivo sarà in un luogo di accoglienza come “Casa Novella”.

Un brindisi in amicizia allietato dalle parole e dai racconti del professor Mario Gurioli, esperto di cultura locale e dialettale, con la sua ultima pubblicazione: “Fët dla mi tëra”.

“Sarà una serata dedicata anche alla solidarietà proprio per il luogo scelto per il meeting natalizio” dice il presidente del Panathlon Club, Giovanni Mingazzini che conclude il suo biennio di incarico, particolarmente ricco di iniziative di spessore.

Mario Gurioli è nato nel 1948 a Rio Paglia (Brisighella) e vive a Faenza dal 1951. Laureato in Lettere Classiche all’Università di Bologna, ha insegnato per 40 anni materie letterarie nella scuola media. Appassionato di dialetto romagnolo, recita nella Filodrammatica Bertón e collabora con Libera Università per Adulti e Università Aperta tenendo corsi di civiltà contadina. Ha partecipato con Giuliano Bettoli a numerose trasmissioni radiofoniche di Radio 2001 Romagna e scrive tuttora sull’omonima rivista. Collabora al Lunêri di Smémbar, occupandosi di tradizioni contadine romagnole. Insieme a sua moglie, Giuliana Pisotti, dal 2015 è autore dell’Agenda Romagnola (edizioni Tempo al Libro), che fa scorrere l’anno sia in italiano che in dialetto, con racconti della tradizione, foto d’epoca, ricette e proverbi di casa nostra.

Casa Novella è una associazione di volontariato che offre un servizio morale e materiale a nuclei familiari, giovani coppie e donne sole che per varie ragioni sono nel dubbio o nella tentazione di respingere una vita nascente. Il centro offre gratuitamente e con riservatezza colloquio, consiglio e assistenza alla donna che si trova in particolari difficoltà a causa della gravidanza.

É anche un centro di coordinamento che mette in contatto con gli enti, i professionisti e le persone di cui una madre può avere bisogno. Casa Novella nasce dal desiderio della sua fondatrice Novella Scardovi, di poter accogliere le persone incontrate sostenendole nelle necessità e nei bisogni che manifestano, accompagnandole con amicizia a ritrovare speranza e dignità. Nelle Case di accoglienza sono ospitati bambini, minori e giovani donne con situazioni di disagio familiare e/o psicologico e nuclei mamma-bambino. Nei centri diurni sono accolti bambini e adolescenti per il sostegno allo studio e alla socialità, persone in difficoltà che necessitano di un percorso di avvicinamento e inserimento al lavoro, adulti e giovani adulti con disabilità psichiatrica ai quali sono proposte attività socio-riabilitative e socio-occupazionali. Per informazioni, www.casanovella.it

Informazioni e prenotazioni, per motivi organizzativi, alla mail:panathlonclubfaenza@gmail.com