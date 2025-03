Ricaricata da due settimane di pausa del campionato, la Fenix Energia vince con un netto 3-0 al rientro in campo, ottenendo preziosi punti che le permettono di mantenere salda la testa della classifica. Contro il Rainbow Forlimpopoli arriva un successo al termine di un match sempre condotto.

“Venivamo da una brutta sconfitta arrivata prima della sosta – afferma coach Loris Polo – ed era importante ottenere un buon risultato, mostrando in partita i frutti di due buone settimane di allenamento. È stata una prestazione soddisfacente: siamo sempre stati avanti nel punteggio e tutte le giocatrici hanno avuto spazio potendo dare il loro contributo”.

Nel prossimo turno la Fenix Energia giocherà venerdì 7 marzo alle 21 in casa del Vamb Ravenna.

Fenix Energia – Rainbow Forlimpopoli 3-0 (25-17; 25-15; 25-16)

FAENZA: Cavallari 6, Morelli 7, Calderoni (L1), Alberti 13, Melandri, Benedetti 4, Gorini 4, Guardigli 1, Gallegati 2, Bertoni 1, Francesconi 9, Maines 4, Goni (L2), Ramponi. All.: Polo

FORLIMPOPOLI: Domeniconi, Zanetti 7, Ricci ne, Colombo 5, Romagnoli 3, Del Rosso (L1), Chiericati 4, Fabbri 7, Petrarca 1, Munteanu 1, Assirelli, Calabrese 3, Artistico 3. All.: Incorvaia

NOTE.

Faenza. Punti in battuta: 4; Errori in battuta: 6; Muri: 6; Punti in battuta subiti: 3.

Forlimpopoli. Punti in battuta: 3; Errori in battuta: 4; Muri: 4; Punti in battuta subiti: 4.