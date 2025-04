Russi Volley 2

Fenix Energia 3 (25-19; 25-23; 23-25; 19-25; 8-15)

RUSSI: Orioli 11, Corradin 1, Mariucci 14, Turroni (L1), Foschini 1, Karaj 5, Zebi 20, Servadei 11, Zanotti 2, Ravaglia, Czerwinska 5, Martuzzi, Taglioli (L2). All.: Morigi

FAENZA: Cavallari 9, Morelli 21, Calderoni (L1), Alberti 26, Melandri, Benedetti 6, Gorini 3, Guardigli 6, Bertoni 2, Francesconi 7, Maines 2. All.: Polo

NOTE.

Russi. Punti in battuta: 6; Errori in battuta: 11; Muri: 10; Punti in battuta subiti: 6.

Faenza. Punti in battuta: 6; Errori in battuta: 10; Muri: 5; Punti in battuta subiti: 6.

La Fenix Energia, promossa in B2 domenica scorsa, vince al tie break un combattutissimo derby sul campo del Russi Volley, anticipo della penultima giornata di campionato. I primi due set se li aggiudicano le padrone di casa, mostratesi più attente e lucide, poi Faenza reagisce e trova la parità, chiudendo i conti nel quinto. La Fenix Energia ritornerà in campo sabato 10 maggio alle 21 in casa con la Liverani Involley Lugo nell’ultima giornata di campionato, match che chiuderà una grande stagione.