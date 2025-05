Arredo Uno Worbas Ferrara 1

Fenix Energia 3

(13-25; 25-12; 24-26; 21-25)

FAENZA: Calubani ne, Zannoni 1, Bartoli 2, Goni 9, D’Agostino 10, Giorgi 4, Rossi 18, Grandi 1, Merendi, Enabulele 3, Spada 2, Ramponi 7, Seganti (L1), Sbarzaglia (L2),.

All.: Mancini

La Fenix Energia si aggiudica il primo atto della semifinale play off, vincendo 3-1 in casa dell’Arredo Uno Worbas Ferrara, la migliore seconda classificata di tutta l’Emilia Romagna nella prima fase. Le faentine giocano un match attento e restano sempre lucide fino alla fine. La seconda sfida sarà mercoledì 21 maggio alle 21.15 al PalaBubani, mentre l’eventuale terza gara sarà sabato 24 maggio alle 18 a Ferrara. La vincente affronterà in finale una tra Basser Com Modena Volley e Retina Cattolica, con le emiliane che hanno vinto il primo incontro.

“È stata sicuramente una partita anomala che non voleva mai iniziare – spiega coach Mirko Mancini –. Prima siamo andati in una palestra che però non era omologata e aveva buchi nel campo e così ci siamo spostati in un’altra, posticipando l’inizio di un’ora.

Siamo partiti comunque carichi, ma abbiamo avuto troppi alti e bassi come dimostra il primo set vinto concedendo 13 punti e il secondo perso, segnandone 12. Dal terzo è invece iniziata la vera gara e siamo stati molto bravi a ribaltare il passivo quando ci siamo trovati sotto 11-17. Mi è piaciuta la mentalità mostrato nel momento giusto, ma dobbiamo ancora sistemare tante situazioni di gioco. Siamo contenti, ma anche consapevoli che si è giocata soltanto una partita e che ci sarà ancora da lottare fino alla fine, perché ci aspetta un altro incontro molto combattuto, con Ferrara che verrà in casa nostra ancora più determinata”.