La Fenix Energia conquista un buon punto in casa del GUT Chemical Bellaria, una delle squadre più forti del campionato, perdendo 2-3 il recupero della seconda giornata non disputatosi sabato 19 ottobre. La partita è stata intensa e combattuta e ha mostrato che entrambe le formazioni potranno disputare una stagione ricca di soddisfazioni.

Bellaria parte forte e si aggiudica il primo set 25-17 poi la Fenix Energia reagisce e con grande carattere si aggiudica la seconda frazione 27-25. Intensa è anche la terza, dove le faentine ricuciono dal 20-24 fino al 23-24 perdendo il set 23-25, ma si riscattano alla grande nel quarto vincendolo con un rotondo 25-12. Nel tie-break è Bellaria ad avere la meglio vincendo 15-8.

“Battaglia doveva essere e battaglia è stata – afferma coach Loris Polo -. È stata una partita tra due squadre molto forti e alla fine ha vinto chi ha giocato meglio. Bellaria ha variato di più il gioco e ha fatto qualcosa in più di noi. Portiamo comunque a casa un buon risultato ottenuto in un campo difficile contro una squadra solida. L’unica cosa che non mi è piaciuta è stato l’atteggiamento iniziale che è stato un po’ rinunciatario: non so se sia stata tensione o negatività. Poi però siamo stati bravi a metterci in carreggiata e a giocare una buona partita. A livello di gioco c’è tanto da lavorare, ma siamo soddisfatti”.

La Fenix Energia ritornerà in campo sabato 2 novembre alle 17.30 sarà in casa del Rainbow Forlimpopoli.