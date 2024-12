Claus Volley Forlì 1

Fenix Energia Faenza 3

(25-20; 22-25; 22-25; 23-25)

FORLI’: Bortolato ne, Montini 21, Strocchi ne, Michielutti 3, Simoncelli ne, Ratti 13, Richard, Torelli (L1), Zuffi (L2), Bertaccini ne, Riccardi, Altini, Esposto 15, Gallo 8. All.: Focchi

FAENZA: Cavallari 10, Morelli 12, Calderoni (L1), Alberti 12, Melandri, Benedetti 1, Gorini 1, Guardigli ne, Gallegati 5, Bertoni ne, Francesconi 11, Maines 5, Goni (L2)Ramponi 1. All.: Polo NOTE. Faenza: Punti in battuta: 7; Errori in battuta: 8; Muri: 6; Punti in battuta subiti: 7.

Grande vittoria della Fenix Energia sul campo di un’ottima Claus Volley Forlì che non ha mai mollato e ha sempre messo in difficoltà le faentine. Con questo 3-1 la squadra di coach Polo chiude il 2024 in vetta alla classifica.

“E stata senza dubbio la partita più difficile che abbiano disputato fino ad ora- sottolinea coach Loris Polo -. Abbiamo affrontato una squadra giovane che si è mostrata molto brava in attacco mettendoci in difficoltà dal primo all’ultimo punto e non ha mai mollato. Il risultato è veramente positivo perché abbiamo faticato molto.

Nel primo set Forlì ha giocato benissimo poi dall secondo ha aumentato gli errori, come può essere messo in conto ad una squadra giovane. Il vero miracolo della serata è arrivato nel terzo set quando sotto 19-23 siamo riusciti a ribaltarla grazie alla calma e alla concentrazione. Non è stata la nostra miglior prestazione, ma molto merito è delle nostre avversarie. Siamo stati bravi a chiudere 3-1 e così possiamo trascorrere un Natale sereno. Ci riposeremo durante la pausa e lavoreremo per farci trovare pronti alla seconda parte di stagione che sarà ancora più impegnativa”.

Il campionato si ferma per la pausa natalizia. La Feniex Energia ritornerà in campo sabato 11 gennaio alle 17 in casa con il Russi Volley.