Fenix Energia 1

Arredo Uno Worbas Ferrara 3

(25-22; 11-25; 21-25; 21-25)

FAENZA: Zannoni 1, Bartoli 12, Goni 12, D’Agostino 5, Giorgi 3, Rossi 16, Grandi, Merendi, Enabulele ne, Spada 6, Ramponi 3, Seganti (L1), Sbarzaglia (L2). All.: Mancini

La Fenix Energia non sfrutta il match ball con l’Arredo Uno Worbas Ferrara per conquistare la finale play off, perdendo 1-3 la seconda gara di semifinale. Il passaggio del turno si deciderà quindi sabato alle 18 in casa delle ferraresi.

“Ferrara ha giocato meglio di noi e ha meritato la vittoria – spiega coach Mirko Mancini -. Purtroppo abbiamo fatto soltanto in parte quello che avevamo preparato in allenamento e davanti al nostro pubblico avremmo dovuto giocare meglio. Mi dispiace soprattutto che siano mancate lucidità e attenzione nei momenti chiave, ma sono certo che sabato andremo in casa loro con un altro atteggiamento e con tanta voglia di riscattarci.

Rispetto a gara 1 siamo migliorati in battuta, anche se nel quarto set abbiamo commesso tre errori consecutivi che hanno fatto ritornare in gara Ferra, e a muro, mentre in attacco siamo un po’ peggiorati. Adesso dobbiamo lavorare per arrivare pronti e carichi alla partita di sabato”.