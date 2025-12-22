Nelle giornate del 09, 10, 11, 12 e 15 dicembre 2025 si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle RSU/RLSSA di 15 Società del Distretto Chimico di Ravenna che comprende tutto il gruppo ENI con VERSALIS, RSI, ENIPOWER oltre alle società quali YARA, VINAVIL, CABOT, POLYNT, ORION CARBONS, ENDURA, CFS EUROPE, ACOMON, NIPPON GASES, RESIN SOLUTIONS, SIGEL e AIR LIQUIDE per un totale di 1562 Lavoratrici e Lavoratori.

L’affluenza media si attesta circa all’86%, registrando punte in alcune aziende del 96%, in crescita rispetto alle elezioni di tre anni fa (2022), dato importante che va considerato come un segnale molto positivo sul tema della rappresentanza delle organizzazioni sindacali all’interno delle aziende.

Per La Femca Cisl, tale adesione al voto, ma in particolare i consensi ottenuti come organizzazione, confermano il ruolo centrale e fondamentale dei delegati che quotidianamente con il loro impegno e dedizione ci rappresentano nei luoghi di lavoro.

In questo contesto i Lavoratori e le Lavoratrici hanno ancora una volta accordato in larga maggioranza la fiducia alla FEMCA CISL ma soprattutto ai Delegati e le Delegate che la rappresentano, con un consenso al di sopra del 59% pari a 796 preferenze su 1345 votanti.

Assume ancora più rilevanza il dato riscontrato sulle aziende ENI (VERSALIS, RSI e ENIPOWER) che da sole rappresentano 827 addetti sui 1562 totali, dove la FEMCA CISL aumenta i consensi portando la sua percentuale di rappresentanza dal 59% al 64%, ottenendo 480 preferenze su 754 votanti.

Questo grande risultato ci porta ad eleggere 18 RSU sui 26 eleggibili, raggiungendo in queste società la maggioranza assoluta delle RSU elette, e vengono elette 8 RLSSA su 10 eleggibili, premiando la competenza e professionalità di queste figure tecniche capaci di stare sui tavoli entrando nel merito dei problemi sui temi HSE e Ambiente come è nel proprio RUOLO, senza riempire pagine di giornali solo a fini propagandistici che di certo non risolvono i problemi e creano solo allarmismi che non aiutano.

Rilevanti, sia in termini percentuali sia come numero di delegati eletti, anche i risultati nella società YARA ITALIA e VINAVIL (Gruppo MAPEI), la seconda e la terza realtà come addetti nel Distretto Chimico, in CABOT, ORION CARBONS e NIPPON GASES società appartenenti a grandi gruppi Multinazionali, ed in ENDURA società con Proprietà Italiana.

Complessivamente sono stati eletti 65 Delegati RSU di cui 38 sono della FEMCA a cui si aggiungono 24 RLSSA di cui 15 della FEMCA, per un totale di 89 RSU – RLSSA di cui 53 della FEMCA CISL.

Questo risultato positivo non premia solo la Femca Cisl, ma da dignità e rispetto a tutte le Lavoratrici e i Lavoratori che non si sono fatti ammaliare da incantatori di serpenti a caccia di giovani prede a cui raccontare la solita favoletta, o da rivoluzionari attaccati più al posizionamento politico tralasciando il vero interesse che è quello del mondo del lavoro reale con le sue dinamiche ed evoluzioni a cui bisogna dare risposte concrete e non ideologiche.

Purtroppo, costoro, segnano anche una comune mancanza di attaccamento allo stabilimento e al nostro sistema di relazioni industriali che nel polo chimico hanno radici profonde e che è sempre stato il valore aggiunto di Ravenna dando certezze e tranquillità alle aziende e ai Dipendenti che in esse lavorano con un’azione dialogante e sempre determinata a dare futuro al sito.

Certezze messe in discussione da chi insinua, e lo scrive, che questo sistema di relazioni porti dei “privilegi” per qualcuno, o da chi è diventato bravo ad “ascoltare” ma non così bravo e competente nei tavoli perché poi quando (?) è presente e deve parlare, “tace”!

La Femca Cisl, ma soprattutto le donne e gli uomini della Femca Cisl, sia i giovani che devono ancora conoscere e vivere a fondo la storia del polo chimico sia, e soprattutto, i meno giovani che hanno lottato per avere un polo chimico produttivo, non si fanno di certo intimorire da coloro che si reputano democratici e rispettosi delle regole, per poi essere i primi a non accettarle.

Sicuramente non ci facciamo intimorire da chi con atteggiamento arrogante e miope si permette di deturpare cancellando la nostra sigla della CISL dallo storico striscione unitario del Petrolchimico, utilizzato da più di 30 anni in tutte le manifestazioni in giro per l’Italia, per partecipare ad uno sciopero di CGIL e UIL, dimostrando rancore e odio e di certo mancanza di rispetto nei confronti di quelle Lavoratrici e Lavoratori che in essa si sentono rappresentati. Ci si chiede ancora oggi perché, per chi, per che cosa?

Forse frustrati per le conferme che loro non riescono ad ottenere? O anche perché ancora una volta ci è stata espressa e accordata fiducia dai tantissimi Lavoratori e Lavoratrici?

Ancora una volta a dare una risposta concreta e democratica è stato il voto democratico!

I grandi risultati si ottengono grazie al lavoro di tutti e, per questo motivo, un ringraziamento particolare va riconosciuto alla squadra della Femca Cisl, che assieme ai 71 candidati nelle liste RSU ed RLSSA della Femca Cisl, eletti e non eletti che ci hanno messo la faccia, hanno contribuito al raggiungimento di questo importante risultato.

Ringraziamo tutte le RSU ed RLSSA uscenti che durante il loro mandato hanno dato dimostrazione di serietà e responsabilità nel compiere al meglio il proprio ruolo in questi ultimi 3 anni; un grosso in bocca al lupo va fatto ai 53 RSU ed RLSSA eletti nelle Liste Femca, i quali troveranno il massimo supporto per svolgere al meglio il proprio ruolo di rappresentanza in azienda per dare continuità al lavoro fatto fino ad oggi.

La FEMCA CISL intende ringraziare tutte le Lavoratrici e i Lavoratori che hanno voluto ancora una volta esprimere la propria preferenza ai candidati della nostra organizzazione, affidandoci in questo modo una grande responsabilità, a cui mai ci siamo sottratti, nel proseguire con forte impegno la rappresentanza dei bisogni, dei diritti e delle tutele di tutte e tutti, in una logica che veda, nel comune interesse, la costruzione e lo sviluppo di un futuro sostenibile per il nostro Distretto Chimico Ravennate.