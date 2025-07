In occasione della Tenzone Argentea 2025, in corso a Faenza dal 18 al 20 luglio, la Federazione Italiana Sbandieratori (FISB) ha organizzato una visita al celebre Team Gresini, grazie alla disponibilità di Nadia Padovani, su proposta di IF – Imola Faenza Tourism Company, che ha curato l’iniziativa durante una pausa pomeridiana mentre le delegazioni erano a Brno, impegnate nella Sprint Race.

L’esperienza, riservata ai giudici e ai rappresentanti federali, ha offerto un’opportunità unica di approfondire aspetti tecnici e logistici del mondo delle competizioni motoristiche, integrando sport e turismo. Proprio in questa cornice, il vicesindaco di Faenza, Andrea Fabbri, ha sottolineato: “Un’occasione in cui Faenza lega le sue eccellenze sportive a quelle turistiche, in due campi tanto diversi quanto di valore”. Durante la visita sono stati illustrati i segreti del Team Gresini: dalla preparazione delle moto alla strategia tecnica, passando per le infrastrutture del box e l’organizzazione della squadra. La presenza della Federazione FISB ha favorito un confronto vivace tra discipline differenti, ma con un forte punto in comune: l’attenzione alla performance e alla passione sportiva.