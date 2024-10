Un doppio appuntamento per promuovere il valore della donazione ma anche per sostenere i progetti e le ricerche di Ail (Associazione italiana contro le leucemie e i linfomi) di Ravenna. E’ l’iniziativa organizzata dalla sezione AIDO (Associazione italiana donatori organi) della Bassa Romagna con il libro di Renato Gadda “La farfalla senza ali” a fare da comune denominatore.

L’autore ha scritto questo racconto nel 2019 appositamente per AIDO: è una favola per bambini, disegnata da Greta Xella, sulla sensibilizzazione alla donazione degli organi, che ha riscosso successo, ovunque è stata presentata, e da cui è stata tratta una rappresentazione teatrale, grazie all’associazione Entelechia, con numerosi spettacoli per le scuole e per il pubblico adulto., che poi ha contribuito a diffondere la cultura del dono e della donazione.

Nell’iniziativa proposta di AIDO per far capire quanto sia importante donare, “La farfalla senza ali” sarà protagonista domani, venerdì 11 ottobre, alle 17.30, alla Biblioteca Trisi di Lugo, dove l’autore racconterà al sua opera e Dario Bolotti ne leggerà alcuni brani. Al termine del pomeriggio è previsto un buffet e un omaggio ai bambini presenti. E lo sarà poi domenica 27 ottobre alle 16 al Teatro Walter Chari di Cervia con lo spettacolo teatrale tratto dal libro omonimo. L’ingresso è a offerta libera e il ricavato sarà devoluto ad Ail Ravenna.

La prevendita dei biglietti è già attiva all’Occhialeria La Lunetta in viale Roma 3 a Cervia.

“Siamo molto contenti dell’attenzione e del successo che il racconto La Farfalla senza ali – commenta Claudia Montanari, presidente di AIDO Bassa Romagna – continua a ottenere e a riscuotere. E’ un progetto nel quale abbiamo creduto fin dall’inizio e per il quale non finiremo mai di ringraziare Renato Gadda per l’aiuto che ci ha dato scrivendo questa significativa e bellissima favola. Per noi promuovere in ogni occasione e contesto il valore e l’importanza della donazione è fondamentale, e questi due appuntamenti sono sicura daranno ulteriore spinta a questa opera di sensibilizzazione”.