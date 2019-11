La Family Run e la Dogs & Run inaugurano il weekend della Maratona dei record

Mentre la Maratona di Ravenna ha raggiunto il record di 12 mila iscritti, sono iniziati sabato mattina gli eventi legati al fine settimana dedicato al podismo. Ai Giardini Pubblici, alle 10.30, sabato mattina è scattata una partecipatissima Conad Family Run, l’ormai tradizionale manifestazione ludico-motoria aperta a tutti che si snoda per il centro di Ravenna con un tragitto di 2 Km fra Piazza Garibaldi e Piazza San Francesco. A partecipare sono state numerose famiglie con figli a seguito, i più grandi hanno corso a fianco dei genitori, i più piccoli si sono fatti accompagnare seduti su passeggini e carrozzine. Molti i giovani che hanno deciso di partecipare a gruppi. Per tutti la decisione autonoma di come partecipare, correndo, camminando, da soli o in compagnia una medaglia come riconoscimento della partecipazione