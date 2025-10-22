Oggi Franca Marabini, in rappresentanza della famiglia e nel ricordo dei genitori Giuseppe (Nicio) ed Edda Marabini, ha donato al Comune di Castel Bolognese un prezioso pannello fotografico composto dalle immagini raccolte negli anni dal padre e che raccotano il paese nei mesi immediatamente successivi alla fine del conflitto. Testimonianze dirette della distruzione di Castel Bolognese: edifici crollati, strade irriconoscibili, case e chiese ridotte in macerie. Un paese ferito che le immagini di oggi, con gli stessi luoghi ricostruiti e abitati, raccontano come esempio di rinascita e di resilienza collettiva.

Il pannello sarà collocato in modo permanente nella Casa Comunale, a disposizione della cittadinanza come monito e memoria per ricordare che la normalità di oggi con le sue le piazze, vie, scuole e edifici pubblici è frutto di una ricostruzione lenta, paziente, voluta da una comunità che non si è arresa anche quando tutto sembrava perduto. Il dono è anche un modo per rinnovare il ricordo di Giuseppe (Nicio) ed Edda Marabini, figure profondamente legate alla storia e all’identità di Castel Bolognese.

Nicio, veterinario con la passione per l’enologia, fu proprietario della Fattoria Camerone, appartenente alla famiglia da oltre quattro secoli. Negli anni ’60 ne curò la ristrutturazione, preservando la storica cantina e contribuendo alla nascita del Consorzio Ente Tutela Vini di Romagna. Edda, sua compagna di vita e di lavoro, lo affiancò in ogni aspetto della gestione dell’azienda, condividendo con lui la stessa passione per la terra e per la comunità. Insieme, hanno rappresentato un simbolo di dedizione e continuità, esempio di un legame tra impresa agricola, memoria storica e vita civile. Con questa donazione, la famiglia Marabini offre a Castel Bolognese un documento prezioso della propria storia, ma anche un gesto di profondo amore verso la città: un invito a non dimenticare le origini e a riconoscere, dietro ogni pietra ricostruita, il valore di chi ha saputo ricominciare.